PRF apreende carro com quase R$ 20 mil em multas

Publicado em 7 de set de 2021 e atualizado às 21:51

Um Chevrolet Classic, com dezenas de multas, que somadas chegam a exatos R$ 18.252,72, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (07), em trecho do município de Salvador (BA).

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização para coibir irregularidades e crimes, ao longo da BR 324, quando receberam a informação de um carro abandonado na área externa de um posto de combustível, localizado na altura do quilômetro 619 da rodovia.

No local, os policiais tomaram conhecimento que o veículo tinha apresentado pane mecânica e o motorista havia recusado auxílio de prepostos da Concessionária da rodovia.

A equipe também constatou que o condutor não se encontrava mais no local onde deixou o veículo.

Durante a abordagem e consulta aos sistemas, os policiais constataram que o licenciamento do automóvel estava atrasado, o carro estava com o pará-brisa trincado, sem placa de identificação e com os pneus desgastados.

Além disso, havia dezenas de multas aplicadas pelos órgãos de trânsito, das mais variadas infrações que somadas totalizam quase R$ 20 mil. Diante das diversas infrações de trânsito constatadas, o carro foi removido para o pátio e somente poderá ser liberado após ter as irregularidades sanadas e os débitos quitados.

Na legislação do Brasil, o infrator contumaz pode ter suspenso o seu direito de dirigir e ser obrigado a frequentar um curso de reciclagem.

Dicas para uma viagem segura

Vai pegar a estrada nesse período, atente-se para algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes e evitar multas desnecessárias.

Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de parabrisa e luzes do veículo.

Não esquecer também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças.

Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito.

Se não possuir CNH ou estiver com ela suspensa ou ainda se fez uso de bebida alcoolica: não dirija. Nestes casos, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis, ônibus.

Essas pequenas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.