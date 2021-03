PRF apreende pistola 7.65 mm e munições em veículo de locadora na BR 101

Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem de 58 anos por porte ilegal de arma de fogo na BR 101, trecho do município de Eunápolis (BA). A ação aconteceu na noite desta segunda-feira (01), durante fiscalização ostensiva da PRF.

Equipe fiscalizava na altura do quilômetro 720 da rodovia, quando deu ordem de parada a um veículo Chevrolet/Ônix, com placas de Belo Horizonte (MG). Foram solicitados os documentos de porte obrigatório para uma consulta detalhada.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os PRFs encontraram uma pistola calibre 7.65 mm e mais 16 munições. Os objetos estavam no assoalho do carro.

Aos policiais, o motorista que é natural de São Miguel das Palhas (ES) disse que a arma de fogo era de sua propriedade e informou que não possuía autorização para portar o armamento.

Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

