PRF apreende pistola 9mm e dezenas de munições escondidas dentro de caminhonete

Policiais Rodoviários Federais aprenderam uma pistola cal.9mm e mais 45 munições na BR 101, trecho do município de Eunápolis (BA). A ação aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (15), durante fiscalização ostensiva da Operação Semana Santa.

Equipe fiscalizava em frente a unidade operacional da PRF, quando deu ordem de parada ao condutor de uma caminhonete Saveiro, com placas do Rio de Janeiro (RJ).

Os PRFs consultaram a placa do veículo e verificaram que o licenciamento estava atrasado. Foi realizada uma vistoria no interior do carro e os policiais acabaram encontrando uma pistola calibre 9mm e mais quarenta e cinco munições.

Aos policiais, o motorista disse que seguia do Rio de Janeiro com destino a cidade turística de Porto Seguro (BA). Ele não possuía a guia de tráfego, documento obrigatório para o transporte do armamento.

Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada para formalização os procedimentos legais. O veículo foi recolhido ao pátio da PRF por irregularidades de trânsito.