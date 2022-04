PRF apreendeu 24 comprimidos de “rebite” com caminhoneiro, em Teixeira

Um profissional do volante foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde de ontem (22), transportando 24 comprimidos de anfetaminas (rebite) e desobedecendo a Lei do Descanso.

O flagrante ocorreu durante fiscalização da Operação Tiradentes, no Km 880 da BR – 101, em Teixeira de Freitas (BA).

Era por volta das 13h, quando agentes da PRF abordaram o caminhão SCANIA/T113. Ao ser constatado a quantidade de horas que o motorista estava dirigindo sem pausa para descansos, os policiais desconfiaram que o mesmo poderia estar realizando o uso de substâncias proibidas para manter-se acordado.

Aos policiais, o condutor de 38 anos, confirmou que faz uso do estimulante com o intuito de dirigir por mais tempo na estrada e realizou a entrega de 24 comprimidos de anfetaminas aos agentes.

Dirigir sob o efeito de substância psicotrópica e não respeitar a lei do descanso são condutas que colocam em risco a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais do país, por isso, a PRF estará sempre coibindo com muito rigor tal prática.