PRF de Eunápolis recupera caminhonete roubada em São Mateus

Uma caminhonete de luxo Ford/Ranger comprada por R$ 140 mil e com ‘queixa’ de roubo registrada em dezembro/2021, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de terça-feira (28), em Eunápolis (BA), distante 680 quilômetros de Salvador.

Equipe da PRF realizava fiscalização de combate a criminalidade no Km 720 da rodovia, quando abordou o carro com placas de Vitória da Conquista (BA). O veículo era conduzido por um homem de 58 anos.

Durante a fiscalização no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos elementos identificadores, o que levou a equipe a aprofundar a verificação na Ranger. Com técnicas de análise criminal em fraudes veiculares, os PRFs perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas clonadas.

Após consulta ao sistema de dados, os PRFs constataram se tratar na realidade de um veículo roubado em dezembro/2021, na cidade de São Mateus (ES).

Questionado, o motorista disse que comprou o veículo por 140.000 reais e informou desconhecer às irregularidades.

Em seguida, o homem que reside em Valença (BA) foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central da Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA), para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante. Inicialmente, ele responderá pelos crimes previstos nos artigos 180 (Receptação) do Código Penal.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.