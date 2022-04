PRF divulga balanço da Operação Semana Santa 2022

Durante os quatro dias da operação, a PRF na Bahia contou com reforço nas equipes e concentrou seu efetivo ao longo dos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais.

Os números registrados apontam para a garantia da mobilidade e da segurança dos usuários e redução na violência no trânsito. Em relação à operação do ano passado, que ocorreu entre os dias 01 e 04 de abril, houve queda no número de acidentes e feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 do último domingo (17), a Operação Semana Santa 2022 na Bahia. E apesar de todo esforço da PRF nas fiscalizações e ações de educação para o trânsito, foram flagrados condutores agindo com imprudência e desrespeito às Leis de Trânsito nas estradas federais que cortam o estado.

Foram fiscalizadas 9.277 pessoas, 6.950 veículos e 3.903 infrações foram registradas pelos policiais, em cerca de quase dez mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF na Bahia. No total 168 veículos foram recolhidos aos pátios por diversas irregularidades, seja na documentação, ou no estado de conservação e até ausência de equipamentos obrigatórios.

Neste ano, durante os quatro dias de operação, que teve início na quinta (14), agentes da PRF realizaram 4.309 testes com o etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro), totalizando 83 condutores autuados por alcoolemia ao volante nas modalidades constatação e recusa. Além das infrações administrativas, 3 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante.

Nas fiscalizações, a PRF também emitiu 250 autos de infração para os condutores ou passageiros que estavam sem o cinto de segurança, além de flagrarem 60 ocasiões em que crianças não utilizavam adequadamente um dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Foram registradas 1.034 ultrapassagens irregulares durante o feriado, o que nos dá uma média superior a 10 ultrapassagens proibidas por hora. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

A queda no número de acidentes reflete os esforços das ações da PRF de educação para o trânsito e de combate às infrações que mais causam acidentes graves ou potencializam a gravidade de lesões, como ultrapassagens indevidas, condução sob efeito de bebida alcoólica e o não uso dos equipamentos de segurança.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, a PRF na Bahia registrou uma redução de 20% no número de acidentes totais, 44 em 2021 contra 35 este ano. Destes, 4 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. Do total de acidentes registrados, 10 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução substancial de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, 3 pessoas morreram nas rodovias baianas, enquanto em 2021 houve 02 vítimas fatais.

Com o objetivo de proporcionar mobilidade àqueles que necessitaram trafegar nas rodovias federais que cortam a Bahia, foram prestados 106 auxílios a usuários. E ao todo, 49 animais que estavam soltos e colocavam em risco a segurança viária foram recolhidos/afastados pelas equipes da PRF.

Além das fiscalizações voltadas para a segurança no trânsito e da sensibilização de 3675 pessoas em ações educativas, a PRF atuou no combate à criminalidade.

Durante os quatro dias da Operação Semana Santa, 24 pessoas foram detidas pela prática de variados crimes, dentre eles tráfico de drogas (1), uso de documento falso (3), além da recuperação de 10 veículos roubados e apreensão de uma arma de fogo e 45 munições.