PRF e órgãos parceiros promovem ações educativas para o trânsito

Giro no Mundo



Publicado em 1 de nov de 2021 e atualizado às 13:51

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Desde o início da Operação Finados (29) a PRF na Bahia já sensibilizou centenas de pessoas. A operação encerra às 23h59 desta terça-feira (02).

Adultos e crianças, condutores e passageiros, foram sensibilizados através de ações educativas visando a assimilação de hábitos e atitudes responsáveis no trânsito. A ação ocorreu no último sábado (30) nas unidades operacionais da PRF em Eunápolis e Teixeira de Freitas e contou com a participação de agentes do DETRAN e equipes de policiais militares.

A dinâmica dos trabalhos foi interativa, onde equipes da PRF abordam os veículos e seus ocupantes são convidados a ouvir palestras, onde recebem dicas de segurança e são exibidos vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as graves consequências dessas condutas.

Com o tema educação para o trânsito, os participantes tiveram a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

O projeto Cinema Rodoviário da PRF tem como objetivo ultrapassar a mera aplicação de multas. A iniciativa traz uma série de eventos e ações educativas. É um estímulo aos usuários das rodovias federais buscando sensibilizá-los na assimilação de hábitos e atitudes responsáveis no trânsito. A educação para o trânsito inclui a percepção da realidade, educação e incorporação de novas atitudes perante o trânsito.