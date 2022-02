PRF executa ações educativas para motociclistas em Eunápolis

Destaque



Publicado em 3 de fev de 2022 e atualizado às 09:21

O crescente número de motocicletas em circulação no trânsito brasileiro tem sido acompanhado pelo aumento de acidentes envolvendo esse tipo de veículo.

De acordo com dados estatísticos da PRF na Bahia, apesar da redução no número total de acidentes envolvendo motocicletas no ano de 2021, os acidentes com vítimas graves correspondem a aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) do total ocorrido nas rodovias e estradas federais da Bahia, número ainda expressivo.

Os motociclistas estão inseridos no contexto do grupo de mais vulneráveis no trânsito – visto que, estão mais expostos a lesões caso sofram um acidente, ressaltando a fragilidade inerente desses usuários.

Sempre atenta a esta situação e tendo como missão institucional “Promover a prosperidade da Nação garantindo a segurança pública e a mobilidade no Brasil”, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia já possui a Operação Cavalo de Aço, coordenada pelo Grupo de Motociclismo Regional (GMR-BA), cujo objetivo é intensificar as fiscalizações de motocicletas, visando reduzir os acidentes.

Considerando que o enfrentamento à violência no trânsito exige políticas de prevenção visando à mudança comportamental e cultural, a PRF na Bahia, através do seu grupo de educação para o trânsito – GETRAN, deflagrou a operação CINEMA RODOVIÁRIO MOTO SEGURA. O objetivo é de realizar essa ação educativa com a comunidade local, previamente à operação Cavalo de Aço, de forma a orientá-los e conscientizá-los. Nesta oportunidade, as ações estão sendo realizadas na cidade de Eunápolis, entretanto, ocorrerá também em outros municípios baianos, conforme calendário da operação Cavalo de Aço.

Focada nas ações de comando educativos, campanhas, entrevistas e audiências públicas busca-se conscientizar a sociedade quanto à prevenção de acidentes, buscando contribuir para a formação de cidadãos éticos, capazes de analisar criticamente a sua realidade, promovendo mudanças comportamentais efetivas para a construção de um trânsito mais seguro.