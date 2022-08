PRF flagra condutor dirigindo de maneira perigosa na BR-101

Ele desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir da abordagem policial por cerca de 20 quilômetros.

Policiais rodoviários federais flagraram no final da tarde de sábado, 13 de agosto, um motorista dirigindo de maneira perigosa na BR-101. A ação iniciou na altura do quilômetro 885, município de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano.

Os policiais faziam o trabalho de ronda e observaram que o condutor de um Pálio, dirigia a uma velocidade muito lenta na rodovia (cerca de 30 km) e resolveram abordá-lo. Foi dada ordem de parada, porém o motorista desatendeu o comando policial e fugiu em alta velocidade.

Teve início um acompanhamento tático que se prolongou por cerca de 20 quilômetros, e apesar de todos os sinais sonoros e luminosos emitidos pelos PRFs, o condutor prosseguiu fugindo em alta velocidade, colocando em risco pessoas e veículos da localidade.

O carro só parou, após o motorista sair para uma estrada vicinal e colidir com uma cerca. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi interceptado e detido.

Conforme prevê a normativa, o condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência, pela conduta prevista no art 34 (Dirigir veículo pondo em risco à segurança alheia) da Lei de Contravenções Penais e se comprometeu a comparecer em Juízo quando intimado.