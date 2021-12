PRF impede roubo de veículo, apreende arma em Porto Seguro

Destaque



Publicado em 18 de dez de 2021 e atualizado às 20:45

Os policiais identificaram ainda que um dos suspeitos conduzia o veículo embriagado.

Na manhã de sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PM), prendeu quatro homens suspeitos de serem os responsáveis por uma tentativa de assalto. Com eles, foram encontradas três pistolas calibre 9MM com numeração suprimida, 41 munições intactas e uma quantia em dinheiro.

A ação foi desencadeada quando o condutor de um Ford/Cargo compareceu ao posto da PRF informando que havia sido vítima de tentativa de roubo, ocorrida na BR 367. Relatou ainda o veículo e que se tratavam de quatro indivíduos armados.

Os policiais prontamente deslocaram-se para localidade indicada, alcançando e abordando na altura do KM 44 da BR 367, o veículo suspeito. No decorrer das verificações, a equipe percebeu que o condutor apresentava indícios de embriaguez, e após submetê-lo ao teste de etilômetro identificaram a concentração do alcool, comprovando a alcoolemia.

Diante das circunstâncias, todos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.