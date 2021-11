PRF-MG realiza sua maior apreensão de drogas da história

Região / Mundo



Publicado em 21 de nov de 2021 e atualizado às 08:38

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de MG (PCMG) apreenderam, na tarde de ontem (19/11), mais de 8,7 toneladas de maconha, durante uma operação conjunta de combate ao crime, no Km 773 da BR 040, em Juiz de Fora/MG.

A apreensão da droga ocorreu durante a abordagem de 2 carretas, paradas pelos policiais, após uma suspeita de utilização de placas clonadas.

Durante a fiscalização da primeira carreta baú, carregada com carne de porco, os policiais acharam mais de 5,5 toneladas de maconha, escondida no meio da carga.

Ao fiscalizarem a segunda carreta, carregada com bebidas energéticas, os policiais também localizaram aproximadamente 3 toneladas de maconha, escondida em um compartimento secreto dentro da carroceria.

Durante a operação os policiais detiveram 5 homens e uma mulher, com idades entre 23 e 37anos e apreenderam 3 veículos que faziam a escolta das carretas, que transportavam a droga.

Após a pesagem, foi constatado que os veículos de carga transportavam 8.764 Kg de maconha. A droga apreendida, que saiu do estado do Paraná com destino a Juiz de Fora (MG), se comercializada, poderia render aproximadamente R$ 19 milhões de reais aos traficantes.

Essa é a maior apreensão de maconha realizada pela PRF em MG, em toda a sua história, superando uma apreensão de 5 toneladas, ocorrida em maio de 2020, na cidade de Montes Claros.

Ocorrência encaminhada para Polícia Civil em Juiz de Fora (MG).

Por | PRF