PRF na Bahia intensifica policiamento e garante segurança viária durante 12ª Romaria

O trajeto de quase 70 quilômetros, em direção ao Santuário de Nossa Senhora D’Ajuda, ocorreu de forma tranquila, segura e sem incidentes.

Entre os dias 13 e 14 de agosto, policiais rodoviários federais intensificaram a fiscalização no extremo sul baiano, com ações voltadas à segurança viária, prevenção dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade, durante a 12ª Romaria a pé de Eunápolis ao Santuário de Nossa Senhora D’ajuda, localizado no distrito de Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro .

A Romaria já é tradicional na região e desde dezembro/2021 passou a ser Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município de Eunápolis. Este ano foi observado um número recorde de peregrinos e romeiros, advindos principalmente de Minas Gerais e cidades do norte do Espírito Santo.

A caminhada iniciou por volta das 5h de sábado (13) e seguiu pelas ruas da cidade de Eunápolis até o acesso a BR 367 e percorreu um trajeto de quase 70 quilômetros feito a pé na rodovia federal, o que exigiu da PRF e dos próprios peregrinos cuidados redobrados para proporcionar a segurança de todos. Já no sábado (14), os devotos chegaram ao santuário.

Atento a esta situação, a PRF promoveu durante os dois dias do evento reforço no policiamento, por meio de rondas ostensivas e do posicionamento estratégico das viaturas e de policiais ao longo dos trechos mais movimentados.

Um verdadeiro cinturão de policiamento foi formado nas principais rotas de acesso ao santuário, garantindo a segurança viária, a mobilidade e o apoio aos fiéis que se deslocaram aquele que é considerado o primeiro centro de romaria do Brasil e marco histórico da evangelização no Brasil ocorrida na Costa do Descobrimento.

Tudo ocorreu de forma tranquila, segura e sem incidentes.

Durante o deslocamento, também foram promovidas ações de Educação para o Trânsito, com vistas a sensibilizar os romeiros e os demais visitantes na assimilação de hábitos e atitudes responsáveis no trânsito.

A PRF destaca sua missão de proteger vidas e está sempre à disposição para prestar um serviço diferenciado à sociedade em eventos planejados.