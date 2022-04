PRF na Bahia lança Operação Semana Santa com foco na segurança

A Polícia Rodoviária Federal realizará a Operação Semana Santa 2022 a partir da próxima quinta-feira (14) e segue até às 23h59 de domingo (17). Com quatro dias de Operação, policiais rodoviários federais reforçarão trechos estratégicos da malha viária que cortam o estado, priorizando ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país.

A fiscalização e o policiamento orientado serão intensificados por meio de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados pontos críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.

Um dos principais focos será o combate à mistura álcool e direção, considerada uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Quem bebe e dirige coloca em risco não só sua própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros.

Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.

Para combater essa conduta, as equipes da PRF estarão equipadas com bafômetros.

Durante os quatro dias de atividades da Operação Semana Santa 2022, a PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente os relacionados as condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

Orientações de Segurança

Além da atenção às regras de trânsito, os cuidados com o automóvel também são fundamentais e alguns itens são indispensáveis para uma viagem segura. É importante que se faça a conferência dos itens de segurança do veículo, calibrando os pneus e observando os sulcos dos pneus, checando o bom funcionamento dos limpadores de para-brisas e testando o funcionamento da iluminação como faróis, lanternas traseiras, setas, luzes de freio e ré.

Utilize sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás. Observe as regras para o uso da cadeirinha para as crianças.

Uma atitude segura muito importante que o motociclista não deve esquecer é usar o capacete sempre que conduzir. O passageiro também não deve ignorar o uso do capacete. Sempre com a viseira baixa, quem usa a moto na rodovia evita que insetos, fumaça e poeira afetem sua visão.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo.

As ultrapassagens proibidas são as grandes responsáveis pelos acidentes graves nos trechos de pista simples. Somente ultrapasse quando a sinalização permitir e quando tiver certeza de que a manobra é segura.

Cinema Rodoviário

Além do patrulhamento preventivo e da fiscalização a veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoverá ações educativas durante a Operação Semana Santa.

Durante as abordagens, os ocupantes dos veículos serão convidados a participarem de minipalestras, onde recebem dicas de segurança e são exibidos vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as graves consequências dessas condutas.

Serão repassados orientações de trânsito sobre temas como a importância do cinto de segurança, da cadeirinha. Assim como sobre os perigos das ultrapassagens indevidas, do excesso de velocidade, da alcoolemia e ao uso do celular ao volante.

Já nos veículos de transporte de passageiros, além da importância do uso do cinto de segurança, os policiais orientarão a respeito do perigo que envolve o transporte clandestino e a importância da acomodação correta das bagagens e sua identificação.

Fluxo de veículos

A PRF está preparada para um aumento na quantidade de veículos se deslocando de forma uniforme em todo o estado. A expectativa é que o pico de movimento na saída para o feriado prolongado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quarta-feira (13) e durante todo o dia de quinta-feira (14). O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de domingo (17).

Restrições de tráfego nas rodovias e estradas federais da Bahia

Considerando o aumento significativo do fluxo de veículos de passageiros durante os feriados e festas nacionais e regionais nas rodovias e estradas federais e que compete à PRF executar ações de prevenção de acidentes de trânsito estabelecendo, inclusive, horários de circulação para veículos especiais.

A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples dentro do estado da Bahia, com exceção dos trechos específicos e o descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

No período da Semana Santa, os dias e horários de restrição serão:

14/04/2021 (quinta-feira) – 16:00 às 22:00

15/04/2021 (sexta-feira) – 06:00 às 12:00

17/04/2021 (domingo) – 16:00 às 22:00

Nestes dias e horários estarão proibidos o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET.

Para os dias chuvosos

Nas rodovias federais que passam pela Bahia, a PRF estará atenta ao comportamento dos motoristas em pista molhada. Dirigir nessa época do ano no estado, marcado pelo início da temporada chuvosa, exige cuidado redobrado.

O motorista deve dirigir com cautela sobre pista molhada. Os acidentes que ocorrem sob chuva, geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção e velocidade incompatível.

Principalmente durante as primeiras chuvas, a água e o acúmulo de sujeira e óleo no asfalto tornam as pistas escorregadias, causando deslizamentos em casos de mudança de faixa e freadas bruscas. As poças d’água que se formam em alguns trechos das rodovias podem provocar a perda da direção do veículo e causar sérios acidentes. A visibilidade também fica comprometida, principalmente durante as chuvas fortes, quando todas as janelas do veículo são fechadas e os vidros embaçam.

Para os dias chuvosos, a PRF orienta aos motoristas transitar com velocidade moderada, sempre a direita da via, acender os faróis (baixo), manter distância segura do outro veículo que segue a sua frente, evitar manobras e freadas bruscas.

Dicas para Dirigir sob chuva

1) Só ultrapassar com segurança

2) Usar farol baixo sempre aceso

3) Manter distância segura entre veículos em movimento e redobre o cuidado em curvas e frenagens bruscas

4) Checar pneus e limpadores de pára-brisas

5) Desembaçar os vidros

6) Atenção a locais de travessia de pedestres

7) Evitar passar sobre vias alagadas

8) Em caso de chuva forte estacione seu veículo em local seguro.

9) Se estiver conduzindo veículos de duas rodas, a dica principal é a prudência e o respeito às regras de trânsito. Usar roupa apropriada, como capa ou macacão impermeável.

Balanço Final

O Balanço final da Operação Semana Santa 2022 será divulgado na tarde de segunda-feira (18 de abril), através do portal PRF. Para fins de comparação serão utilizados dados de 01/04/2021 a 04/04/2021, onde na Bahia, a PRF registrou 40 acidentes, com 40 pessoas feridas e duas mortes.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.