PRF na Bahia recupera dois veículos roubados em ocorrências distintas na cidade de Eunápolis

Publicado em 3 de nov de 2021 e atualizado às 20:51

Um dos veículos recuperados estava com os caracteres adulterados e possuía ocorrência de roubo registrada no mês de abril/21 na capital baiana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia recuperou, na terça-feira (02), dois veículos roubados. As ocorrências aconteceram em trecho da BR 101, em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia.

A primeira ação ocorreu por volta das 17 horas, quando os policiais flagraram o condutor de um Hyundai/HB20 realizar ultrapassagem em local proibido. De imediato, foi dada ordem de parada e foram solicitados os documentos de porte obrigatório e, quando em uma verificação minuciosa no veículo, a equipe identificou indícios de adulterações nos elementos identificadores como sinais de remarcação do motor, do chassi e ausência de etiquetas.

Após pesquisa nos sistemas informatizados, os PRFs constataram que o carro circulava clonado, pois o original possuía ocorrência de roubo, registrada em abril 2021, na capital baiana.

Questionado, o motorista de 27 anos, disse que negociou o veículo na cidade de Simões Filho (BA) mediante o pagamento de 14.000 reais. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil e responderá pelo crime de receptação de veículo roubado.

Já por volta das 21h30, uma equipe da PRF foi acionada para verificar um veículo acidentado no perímetro urbano em trecho do município de Eunápolis.

Ao se aproximarem do carro, os policiais constataram que se tratava de um Fiat/Siena. O automóvel apresentava avarias, ocasionadas por acidente de trânsito, do tipo saída de pista, seguida de colisão em uma árvore.

Durante a avaliação no Siena, os PRFs descobriram que o carro fora tomado de assalto horas antes, conforme ocorrência registrada na cidade de Porto Seguro.

Dada às circunstâncias, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil para registro da recuperação e posterior devolução ao seu legítimo proprietário.