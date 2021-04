PRF na Bahia registra fim de semana marcado por recuperações de veículos roubados

As ações foram registradas nos municípios baianos de Itaberaba e Eunápolis. Além dos registros de roubo, foi verificado na manhã de hoje, a ocorrência de um terceiro veículo com apropriação indébita em Barreiras (BA).

Na última sexta-feira (23), dois veículos foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na oportunidade, seus condutores foram presos pelo crime de receptação. Já na nesta segunda-feira (26), um automóvel com registro de apropriação indébita foi apreendido pelas equipes.

A primeira ação foi registrada por volta das 11h, em Itaberaba (BA), KM 230 da BR 242, quando os PRFs abordaram um Peugeot 308 para fiscalização. Durante os procedimentos, a equipe verificou que o condutor era inabilitado para conduzir veículo automotor e, após identificação veicular constatou se tratar de um automóvel roubado em Salvador (BA). O registro foi feito em agosto do ano de 2020. Indagado, o homem relatou que havia adquirido o Peugeot em outubro do ano passado, desconhecendo a irregularidade.

Pouco tempo depois, outra equipe em Eunápolis recuperou um Chevrolet/S10 roubado em julho do ano de 2019. O registro foi feito no km 720 da BR 101, momento em que os policiais abordaram a caminhonete para fiscalização e constataram através de identificação veicular a ocorrência do crime, registrada no município de Serra (ES). Questionado, o motorista informou que era proprietário de um veículo Saveiro, e fez a troca na caminhonete S/10, tendo retornado a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Já na manhã desta segunda-feira (26), um HB/20 fruto de golpe em uma locadora de automóveis foi apreendido pelos PRFs. Dessa vez, a ação foi registrada no KM 800 da BR 242, em Barreiras (BA), quando a equipe abordou o veículo e iniciou os procedimentos. Durante as verificações, foi constatado que o automóvel locado há 04 anos não tinha sido devolvido. Questionado, o condutor relatou desconhecer a irregularidade, acrescentando que havia adquirido o veículo há cerca de 12 dias através de negociação em um site de compras coletivas.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis.