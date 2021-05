PRF prende casal por aplicar golpe do bilhete premiado em idosa

No início da manhã deste sábado (15), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal pelo crime de estelionato. Eles foram presos na BR 101, em Teixeira de Freitas (BA), após aplicarem o golpe do bilhete premiado em uma idosa em Ilhéus, na Região Sul da Bahia.

Após receberem informações da Central de Polícia sobre um HB20, de cor branca que estava sendo utilizado por estelionatários, uma equipe da PRF abordou o veículo suspeito que deslocava pela rodovia (Km 880 – BR 116), em trecho do município baiano de Teixeira de Freitas.

O condutor, de 58 anos, e a passageira de 54, vinham do Sul da Bahia, onde tiraram cinco mil reais, jóias e cartões de crédito de uma mulher pelo golpe do bilhete premiado. Eles também foram reconhecidos pelos registros do sistema de segurança (câmeras) da Caixa Econômica Federal de Ilhéus.

Foi efetuada busca no veículo e nos dois ocupantes, sendo localizados 6.880 reais em dinheiro, algumas cédulas de dólares e euros, jóias, 14 cartões de crédito.

O casal que reside em Linhares (ES), negou o crime. Eles foram detidos e conduzidos para a polícia judiciária local.

Como ocorre o golpe do bilhete premiado:

Um golpista aborda a vítima e mostra um bilhete de loteria dizendo ser premiado. Ele oferece o bilhete por um valor bem menor do que o suposto prêmio. O outro golpista chega e se diz interessado no bilhete, o que ajuda o convencimento da vítima a pagar. Obviamente o suposto bilhete premiado é falso.

Por | PRF