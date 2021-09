PRF prende condutor totalmente embriagado na BR 101 em Eunápolis

Crime



Publicado em 23 de set de 2021 e atualizado às 10:27

Em 2021, a PRF na Bahia retirou de circulação 939 condutores dirigindo alcoolizados nas estradas que cortam o estado; 118 pessoas foram presas por apresentar índice no ‘bafômetro’ considerado como crime.

Policiais Rodoviários Federais prenderam na noite desta terça-feira (21), um homem de 37 anos por dirigir alcoolizado. A prisão aconteceu na altura do quilômetro 723 da BR 101, trecho do município de Eunápolis, no extremo sul baiano.

Era por volta das 18h55, equipe da PRF realizava patrulhamento na rodovia voltado à prevenção de acidentes quando flagrou o condutor de uma caminhonete FIAT/Strada transitando de forma desorientada e em zigue-zague.

O motorista estava prestes a causar um acidente, por estar mudando de faixa constantemente e dirigindo de forma perigosa, colocando em risco a segurança de todos.

De imediato, os PRFs conseguiram interceptar o carro e na abordagem perceberam que o homem apresentava sinais claros de embriaguez como fala arrastada e ideias desconexas. Ele também é inabilitado.

Dada às circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA) e apresentada à autoridade policial de plantão.

O veículo foi recolhido ao pátio contratado da PRF, por apresentar diversas irregularidades de trânsito.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.

A PRF ressalta que dirigir sob influência de álcool, além de ser crime, gera risco para a segurança viária e à integridade física dos usuários das rodovias. Para coibir essa conduta perigosa o órgão mantém fiscalização intensa em todas as rodovias federais do país.

Por | PRF