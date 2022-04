PRF prende criminoso apontado de integrar quadrilha especializada em furtos de veículos

Dentro do carro foram encontrados vários apetrechos utilizados para prática de crimes como galões com combustível, mangueira, chave de fenda e também uma ferramenta que permite destravar diversos modelos de fechaduras.

Na madrugada desta quarta-feira (30), uma equipe da PRF realizava ronda ostensiva na altura do quilômetro 506 da BR 101, em Itabuna (BA) quando visualizou que um veículo Renault/Clio, na cor vermelha, trafegava de forma suspeita na rodovia.

Ao consultar a placa do carro, os policiais constataram que os dados remetia a um automóvel Fiat/Uno, emplacado na cidade de Itagimirim e que possuía ocorrência de furto, registrada em 25/01/2022.

Foi dada ordem de parada, porém o motorista desobedeceu o comando e teve início um acompanhamento tático. Foram realizadas várias tentativas de parada, com o uso dos dispositivos sonoros e de iluminação de emergência (giroflex).

Após colidir no canteiro central já no perímetro urbano da cidade, o motorista desembarcou do veículo e fugiu a pé, mas foi alcançado e detido. O homem foi identificado e após pesquisa nos sistemas informatizados, os policiais descobriram que ele contumaz no cometimento de crimes e já tinha sido preso pela PRF em março/2021 com um Prisma roubado.

Dentro do carro foram encontrados vários apetrechos utilizados para prática de crimes como galões com combustível, mangueira, chave de fenda e também uma ferramenta usada geralmente por criminosos e que permite destravar fechaduras. Também foram achadas as placas originais do Clio que estavam sobre o tapete, além de um módulo eletrônico pertencente a um Uno.

O preso, o veículo e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para lavratura do flagrante. Ele foi autuado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Já na delegacia, o preso acabou confessando o envolvimento no crime de mais um veículo, desta vez um Fiat Uno que foi furtado no dia anterior (29/03) na cidade de Buerarema. Após diligências de equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Itabuna e de policiais militares de Itajuípe, conseguiram recuperar o automóvel que será devolvido ao seu legítimo proprietário.

Conforme investigação policial, o homem é apontado por fazer parte de uma associação criminosa especializada em furto de veículos com grande atuação na Região Sul da Bahia.

O combate às fraudes veiculares é uma das áreas de atuação ordinária da PRF e ações pontuais são realizadas sempre que se constata uma maior incidência desse tipo de crime em determinadas regiões do país.