PRF prende foragido da justiça, após acusado sofre acidente em tentativa de fuga

Destaque



Publicado em 27 de nov de 2021 e atualizado às 13:58

O flagrante foi registrado durante fiscalização de combate a criminalidade realizada no Km 715 da BR 101, trecho do município de Eunápolis (BA).

Na tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 21 anos que estava foragido da justiça por roubo qualificado e apreendeu uma pistola cal.9 mm, um carregador e mais 23 munições.

Tudo começou quando a equipe da PRF fazia diligências na rodovia para averiguar uma situação de uma caminhonete tomada de assalto em um bairro de Eunápolis.

Foi montado um bloqueio de fiscalização na altura do quilômetro 715 da BR 101, promovendo abordagens e consultas a veículos e pedestres.

Por volta das 17h, os PRFs avistaram um Gol, com 02 ocupantes. O motorista do carro ao perceber a presença dos policiais, realizou uma manobra evasiva e teve início um acompanhamento tático.

Logo depois, dois homens abandonaram o automóvel e fugiram a pé. Um deles se escondeu em um estabelecimento comercial e acabou preso. No local, foi apreendida uma pistola cal.9 mm, um carregador e mais 23 munições.

O preso confessou que o armamento era de sua propriedade e que foi utilizada para praticar crimes.

Dentro do Gol foi encontrado celulares, dinheiro, pen-drive e uma corrente dourada.

Realizada consulta aos sistemas de segurança, os policiais descobriram que o homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime de roubo qualificado, delito previsto no art. 157 (parágrafo 1º, 2º e 3º) do Código Penal.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Vara de Eunápolis e tem validade até 20/06/2041.

Ele também foi reconhecido e apontado como responsável pelo roubo da caminhonete, crime ocorrido horas antes no bairro Alto da Boa Vista.

Diante dos fatos, o preso foi encaminhado com a arma, munições e demais objetos à delegacia de polícia judiciária para confecção do flagrante e demais procedimentos legais. As buscas prosseguem para prender o comparsa que fugiu pelo matagal.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

Por | PRF