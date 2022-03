PRF prende homem por saque de carga em Teixeira

Destaque



Publicado em 5 de mar de 2022 e atualizado às 09:17

Detido empreendeu fuga na tentativa de não ser identificado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um homem de 55 anos por saquear a carga de um caminhão de produto alimentício tombado na rodovia. A ação aconteceu no último domingo (27), em Teixeira de Freitas (BA).

O veículo saqueado se encontrava acidentado no Km 857 da BR 101, após tombar na via. O sinistro ocorreu na noite do último domingo (27), e foi atendido por uma equipe da PRF.

Ao chegar no local do acidente, a equipe da PRF deparou-se com o homem saqueando parte da carga (caixas de uva) e colocando em seu veículo.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor de uma M.BENZ do tipo Sprinter, engatou a marcha ré do seu veículo para impedir a aproximação e em seguida empreendeu fuga carregando fardos do material. Após acompanhamento tático, por cerca de 10 quilômetros na rodovia, ele foi abordado e preso.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Polícia Civil de Teixeira de Freitas, juntamente com o seu veículo e a carga de aproximadamente 250 kg de uva, pelo crime de furto que tem pena prevista de um a quatro anos de prisão.

