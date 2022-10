PRF prende motorista embriagado em Teixeira

Policiais Rodoviários Federais prenderam na tarde de segunda-feira (17), um homem de 48 anos por dirigir alcoolizado. A prisão aconteceu na altura do quilômetro 880 da BR 101, trecho do município de Teixeira de Freitas.

Era por volta das 14h25, equipe da PRF realizava fiscalização voltada à prevenção de acidentes quando usuários da rodovia entraram em contato denunciando que o condutor de um caminhão de cor prata, placas do Rio Grande do Sul, estava dirigindo de forma perigosa, fazendo zigue-zague pela rodovia, na eminência de causar algum acidente, colocando em risco a segurança de todos.

Os PRFs conseguiram interceptar a carreta e na abordagem perceberam que o homem apresentava sinais claros de embriaguez como fala arrastada, odor etílico, andar cambaleante e ideias desconexas.

O caminhoneiro assumiu ter ingerido álcool e confessou que ‘tomou’ duas doses de cachaça e mais duas de vinho. Dentro da cabine do caminhão foram encontradas duas garrafas de vinho. Ele foi submetido ao teste com etilômetro, cujo resultado aferiu 0,82 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), bem acima do 0,05 necessário para configurar infração e do 0,34, que já configura crime.

Dada às circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas (BA) e apresentada à autoridade policial de plantão.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.

A PRF alerta para os riscos da embriaguez ao volante. Denuncie pelo telefone 191.