PRF prende motorista por aplicativo com carro clonado em Porto Seguro

Publicado em 7 de fev de 2022 e atualizado às 10:14

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia prendeu na tarde deste domingo (06), em Porto Seguro, um motorista por aplicativo com um carro roubado e que estava circulando clonado.

A polícia conseguiu descobrir o crime após analisar uma denúncia do proprietário do veículo Fiat Argo verdadeiro, informando que teve os dados do seu carro clonados, pois estava recebendo multas em lugares por onde nunca trafegou.

O automóvel foi abordado na altura do quilômetro 22 da BR 367, em Porto Seguro, no extremo sul baiano. Após análise de identificação veicular, os policiais constataram que os caracteres do veículo estavam adulterados.

Em consulta aos sistemas foi verificado que o veículo em questão possuía ‘queixa’ de roubo, conforme ocorrência registrada em janeiro/2020, na capital baiana.

O condutor relatou que estava utilizando o veículo para realizar transporte de passageiros de aplicativo. Ele também disse que alugou o carro por 70 reais a diária e não tinha conhecimento das irregularidades.

Diante da situação, os PRFs encaminharam o homem e o veículo recuperado para delegacia de polícia judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.