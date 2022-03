PRF prende motorista por receptação na BR 101

Destaque



De 01 de janeiro até sexta-feira (04) de março, o trabalho e a ‘expertise’ dos policiais rodoviários federais lotados na Delegacia de Eunápolis, resultou na recuperação de 21 veículos com registro de roubo/furto, o que ajudou a alavancar os números da PRF BA no enfrentamento ao crime.

Um flagrante de infração de trânsito custou caro para um motorista que trafegava na tarde deste sábado (05), no Km 720 da BR 101, em Eunápolis, no extremo sul baiano. Ao abordarem o veículo, policiais rodoviários federais descobriram que o carro possuía ‘queixa’ de roubo registrada em abril/2019.

O procedimento de fiscalização de trânsito, motivado pelo flagrante do pneu desgastado, resultou em prisão para o motorista de um Renault/Sandero, por crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Durante a vistoria detalhada, os policiais encontraram sinais de adulterações nos elementos de identificação do carro.

Após a análise minuciosa descobriram que o carro circulava com placas clonadas, pois, o original possuía ocorrência de roubo, registrada em abril/2019, na capital baiana.

Questionado, o condutor de 33 anos relatou que ‘pegou’ o automóvel emprestado com um amigo para se deslocar de Belmonte (BA) até Itabela (BA), onde pretendia comercializar peixes.

O infrator e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.