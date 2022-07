PRF prende mulheres com mais de 50Kg de maconha dentro de ônibus em Feira de Santana

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite desta quinta-feira (15), 53,55 kg de maconha durante uma abordagem a um ônibus no KM 429 da BR 116, em Feira de Santana. Segundo a PRF, o coletivo fazia o itinerário São Paulo (SP) x Natal (RN). A droga estava sendo transportado por duas mulheres, que foram presas.

O ônibus foi parado durante uma fiscalização. Ao subirem no ônibus e conversarem com os passageiros, os policiais decidiram vistoriar o compartimento de bagagem.

A cadela K9 Raia sinalizou que dentro de quatro malas, havia droga. A equipe revistou as bagagens e encontrou fardos de maconha. Ao todo foram apreendidos 53,55 Kg da droga.

Por meio da checagem dos tíquetes de bagagens foi identificado que duas passageiras eram as responsáveis pelo transporte dos tijolos de maconha.

Aos policiais, as mulheres relataram que se conheciam e que pegaram as malas na região do Brás, em São Paulo e ganhariam R$1 mil para levar o material ilícito até a cidade de Caruaru (PE).

As mulheres foram presas em flagrante e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária, em Feira de Santana (BA), para adoção das providências cabíveis. Elas responderão na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.