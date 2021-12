PRF presta apoio a municípios em situação de emergência

Destaque



Desde o início das fortes chuvas que assolam a Bahia, a Polícia Rodoviária Federal presta apoio aos municípios alagados no sul, extremo sul e sudoeste do estado.

Após os estragos causados pelas chuvas, helicópteros da PRF foram deslocados com urgência para as comunidades que sofrem com os temporais deste fim de ano.

Diversas localidades já estão sendo atendidas e as aeronaves têm levado comida, água, medicamentos e outros itens. Além disso, a instituição tem feito o resgate aéreo de pessoas que ficaram isoladas por causa das chuvas que invadiram suas casas.

Por terra, equipes de policiais reforçam e monitoram as rodovias consideradas críticas em razão de deslizamentos de encostas, quedas de árvores, erosão de pista e alagamentos de vias ocasionadas pelas chuvas.

A instituição continuará dando o socorro e apoio necessário às cidades afetadas e às famílias atingidas.

A PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

Entenda a situação

Desde o início do mês de dezembro, fortes chuvas causaram alagamentos que trouxeram prejuízos para diversos moradores da região e impossibilitaram o tráfego pelas rodovias. Várias famílias encontram- se desabrigadas e diversos municípios baianos em estado de emergência.

Uma verdadeira força-tarefa foi formada para ajudar as pessoas atingidas pelas chuvas e tentar amenizar a dor e as perdas da população com o impacto dessa tragédia.

