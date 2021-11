PRF realiza prisões por tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo

Destaque



Publicado em 31 de out de 2021 e atualizado às 18:48

Entre às 12h40 e às 14h50 deste sábado (30), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), registraram 2 ocorrências criminais, de natureza distinta. As ações aconteceram em trechos da BR 101, localizados nos municípios de Buerarema e Eunápolis.

A primeira ocorrência foi registrada às 12h40 no Km 532 da rodovia, quando os policiais avistaram o condutor de um Fiat/Uno realizando ultrapassagem em local proibido.

Durante a abordagem, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, quando a equipe percebeu certo nervosismo e contradições do motorista. Diante das respostas desencontradas, os PRFs resolveram aprofundar a fiscalização no carro e encontraram maconha e cocaína escondidos no porta-malas.

Após pesagem, foram apreendidos 988 gramas de maconha e mais 530 gramas de cocaína.

O motorista de 34 anos disse que aceitou fazer o transporte das drogas para quitar dívidas com traficantes feitas em razão da sua dependência.

Ele foi preso em flagrante delito e apresentado na Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos cabíveis. Inicialmente, ele responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Já por volta das 14h50, no Km 690 da BR 101, em Eunápolis, uma equipe da PRF resolveu abordar uma caminhonete FIAT/Mobi, com 04 ocupantes.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os PRFs encontraram um revólver e mais 03 munições.

Aos policiais, um dos passageiros confessou ser o proprietário da arma de fogo e disse que não possui autorização para portar o armamento.

Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Eunápolis, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. O carro foi removido ao pátio contratado da PRF por licenciamento atrasado.