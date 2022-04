PRF recupera 03 motocicletas e 1 veículo roubado na BR-101

Atividade de destaque dentre as ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, o enfrentamento às fraudes veiculares continuam dando resultado. Durante o sábado (16) e domingo (17), quatro veículos roubados foram recuperados, sendo 03 motocicletas e 01 RENAULT/Logan.

A primeira ocorrência foi registrada ontem (16), por volta das 09:40, no Km 230 da BR 242, trecho do município de Itaberaba. A Equipe realizava fiscalizações voltadas para o combate à criminalidade, quando abordaram o veículo CHEVROLET/S10 que transportava na sua carroceria uma motocicleta HONDA/CG 125 Fan. Realizada as consultas aos sistemas policiais chegou-se a conclusão que o veículo possuía ocorrência de roubo/furto, registrada no ano de 2013 na cidade de Salvador (BA).

Um pouco mais tarde, por volta das 10:00 horas, policiais realizavam comando de fiscalização no Km 900 da BR 101, trecho do município de Caravelas, quando abordaram uma motocicleta que encontrava-se em mau estado de conservação. Ao verificar os sinais identificadores da motocicleta foram encontrados indícios de adulteração. Diante da suspeita, os policiais procederam com uma análise minuciosa e constatou-se que na realidade o veículo em questão era um clone e o original possui emplacamento na cidade de Betim/MG e restrição de furto/roubo.

Hoje (17), também no período da manhã, a equipe de policiais realizava comando de fiscalização no Km 619 da BR 324, trecho do município de Salvador, quando deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta HONDA/CG 125 Fan. Inicialmente a abordagem foi pelo motivo da falta do uso do capacete, entretanto, ao realizar consultas aos sistemas disponíveis,foi constatado que a moto possuía restrição de furto/roubo.

Na tarde de hoje (17), por volta das 15:30, no Km 430 da BR 116, trecho da cidade de Feira de Santana, policiais rodoviários federais, durante fiscalizações de trânsito, deram ordem de parada ao condutor do veículo RENAULT/LOGAN. Durante a fiscalização os policiais constataram que algumas informações constantes nos sistemas não condizia com a realidade, o que elevou a suspeição. Ao proceder com análise dos elementos identificadores foi verificado indícios de adulteração. Diante da situação foi realizada uma inspeção minuciosa e verificado que o veículo em questão era clonado, tendo o original registro de roubo, confeccionado em fevereiro deste ano, na cidade de Salvador.

Diante dos fatos, todos os envolvidos e os respectivos veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para adoção dos procedimentos cabíveis.

SISTEMA SINAL – Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.