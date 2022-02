PRF recupera 03 veículos roubados nos municípios de Teixeira de Freitas e Eunápolis

Destaque



Publicado em 31 de jan de 2022 e atualizado às 19:35

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia continua atuando no enfrentamento às fraudes veiculares e recuperação de veículos roubados. Neste último final de semana, entre a sexta-feira (28) e domingo (30), 3 (três) automóveis foram recuperados, nos municípios de Teixeira de Freitas e Eunápolis.

A primeira ocorrência foi registrada na sexta-feira (28), por volta das 09 horas, no Km 880 da BR 101, trecho do município de Teixeira de Freitas (BA). Equipe realizava fiscalização de trânsito, quando foi informada a respeito de um carro abandonado em uma estrada vicinal às margens da BR-101. De imediato, os policiais realizaram deslocamento até o local e após realização de consultas aos sistemas disponíveis constataram que o FIAT/STRADA possuía restrição de furto/roubo. O assalto a mão armada, no qual resultou o roubo do automóvel, aconteceu na noite anterior (27) por volta das 20 horas e 30 minutos no distrito de Rancho Alegre – Caravelas (BA).

Algumas horas depois, também na BR-101, município de Teixeira de Freitas, por volta das 12 horas e 30 minutos, equipe de policiais realizava ronda ostensiva com intuito de evitar/coibir acidentes, quando se deparou com um FIAT/UNO em sentido contrário a viatura realizando manobra em local proibido e colocando em risco a integridade dos policiais, com risco iminente de uma colisão frontal. Prontamente, a equipe de policiais deu ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e acelerou o veículo na tentativa de evadir da fiscalização. Após acompanhamento tático, a equipe conseguiu interceptar o FIAT/UNO e constatou, através de uma análise minuciosa e pesquisas ao sistemas disponíveis, de que o referido veículo possuía restrição de furto/roubo, registrada dois dias antes, na cidade de Nova Venécia/ES. O condutor conseguiu evadir-se do local.

No domingo (30), por volta das 12 horas e 30 minutos, equipe de policiais realizava fiscalização de trânsito, no Km 720 da BR-101, município de Eunápolis, quando realizou abordagem ao veículo CHEVROLET/ÔNIX. Durante a fiscalização foram encontrados indícios de adulteração nos seus elementos identificadores. Com técnicas de identificação em fraudes veiculares e análise minuciosa do automóvel, foi constatado que o veículo era clonado e o original possui registro de roubo, registrado em janeiro deste ano, na cidade de Serra/ES.

Questionado, o condutor, de 50 anos, afirma que comprou o veículo pelo valor de R$ 40.000,000, através de uma indicação de um corretor de veículos.

Os veículos e quando possível os seus condutores, foram levados para a delegacia de Polícia Civil dos respectivos locais, para os procedimentos legais cabíveis.

SISTEMA SINAL – Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Por | PRF