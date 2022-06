PRF recupera veículo furtado, durante operação, em Itamaraju

Um veículo furtado foi recuperado pela Polícia Rodovia Federal (PRF), no final da tarde desta sexta-feira (03), no trecho urbano da BR-101, em I tamaraju.

Com restrição no sistema nacional de furto e roubo de veículos, o carro modelo Chevrolet Montana (Conquest), de cor branca e placa MTL-4092, licenciado em Serra (ES), foi interceptado pela equipe da PRF, nas proximidades de um posto de combustíveis.

Ao abordar o condutor do veículo e promover consultas, confirmaram a restrição, sendo encaminhado o suspeito, junto carro para a delegacia da polícia civil de Itamaraju.

Em depoimento o acusado relatou ter comprado o veículo e não conferiu a procedência do mesmo.

O carro foi furtado no último dia 10 de março do ano corrente, sendo efetuado um boletim de ocorrência na divisão de furto e roubos do Espírito Santo.

O indivíduo detido, prestará depoimento e poderá responder pelo crime de receptação de veículo roubado.