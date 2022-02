PRF recupera carro roubado rodando com placas clonadas em Eunápolis

Crime



Publicado em 7 de fev de 2022 e atualizado às 10:10

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

No final da noite desta quinta-feira, 3 de fevereiro, policiais rodoviários federais recuperaram um automóvel Hb20 que havia sido roubado no ano de 2018 em Cariacica (ES).

Em atividade de fiscalização na BR 367, trecho do município de Eunápolis (BA), os PRFs deram ordem de parada ao condutor de um Hyundai/Hb20, com placas de Candeias (BA).

O veículo era ocupado por cinco pessoas e um dos passageiros, um homem de 45 anos, identificou-se como proprietário do Hb20. Ele disse que havia comprado o carro em Trancoso, tendo pago 15 mil reais e mais a entrega, um valor bem abaixo do praticado no mercado.

Durante a fiscalização minuciosa, os policiais constataram que o automóvel estava clonado, com as placas e demais sinais identificadores adulterados. Ele havia sido roubado em Cariacica no mês de julho de 2018.

O homem foi preso por receptação e encaminhado à polícia judiciária local. O veículo foi apreendido e será restituído ao seu legítimo proprietário.

A PRF alerta que ao adquirir um veículo seminovo é importante conhecer a procedência, duvidar de ofertas muito vantajosas e sempre realizar todos os trâmites burocráticos de transferência de propriedade. Essas são dicas importantes para se evitar cair em golpes, ter prejuízos financeiros e ainda responder pela prática do crime de receptação de veículo roubado.