PRF recupera em Teixeira de Freitas caminhonete furtada

Destaque



Publicado em 14 de jan de 2022 e atualizado às 14:27

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

A PRF recuperou na tarde desta quinta-feira (13) uma caminhonete furtada no ano de 2016 em Belo Horizonte (MG). O flagrante aconteceu na BR 101, em Teixeira de Freitas, no sudoeste baiano.

Os policiais estavam em fiscalização de trânsito quando deram ordem de parada a um Fiat/Strada, que foi obedecida. Quando os PRFs efetuaram a consulta da placa e os demais caracteres de identificação veicular, verificaram que seus elementos estavam adulterados.

Após consulta aos sistemas informatizados, os PRFs constataram que se tratava de um veículo furtado, conforme registro da queixa efetuado há quase 6 anos (26/01/2016) na cidade de Belo Horizonte (MG).

A caminhonete estava com as placas trocadas, para tentar ludibriar fiscalizações da polícia. O condutor do veículo, um homem de 43 anos, disse que teria pego a Strada emprestado com seu irmão.

O veículo e o envolvido na ocorrência foram apresentados a autoridade policial da Delegacia de Polícia Judiciária local. O crime de receptação está previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro.