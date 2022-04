PRF recupera Hb20 roubado e prende motorista por receptação

A Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento preventivo, na noite deste domingo (10), no km 717 da BR 101, trecho do município de Eunápolis (BA), quando flagrou o condutor de um Hyundai/Hb20 transitando na rodovia com excesso de lotação.

Foi dada ordem de parada e ao se aproximarem do carro, os policiais verificaram que além do excesso de passageiros, algumas crianças eram transportadas sem o equipamento obrigatório de segurança (cadeirinha).

Em seguida, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, quando em uma verificação minuciosa no automóvel, a equipe identificou indícios de adulterações nos elementos identificadores (motor/chassi).

Com técnicas de análise criminal, os PRFs descobriram que o Hb20 era clonado, emplacado originalmente em Serra (ES), e que havia sido roubada em fevereiro/2019.

Para tentar ‘escapar’ de fiscalizações da polícia, o automóvel utilizava placas de um veículo idêntico, emplacado em São Paulo (SP).

Questionado, o condutor de 26 anos, disse que o carro foi adquirido pelo seu pai e não soube informar mais detalhes da negociação.

O veículo apreendido e o motorista foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, em Eunápolis (BA), para os procedimentos cabíveis. Inicialmente, ele responderá pelo crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

O combate às fraudes veiculares é uma das áreas de atuação ordinária da PRF e ações pontuais são realizadas sempre que se constata uma maior incidência desse tipo de crime em determinadas regiões do país.