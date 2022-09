PRF recupera veículo avaliado em R$ 150 mil

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na manhã deste sábado (17), um veículo roubado no Rio de Janeiro que estava circulando clonado. A abordagem ocorreu durante fiscalização da PRF no município de Eunápolis.

Os policiais abordaram o veículo Caoa Chery/Tigggo8 na BR 101, km 720. Ao realizar uma fiscalização minuciosa no veículo, a equipe policial descobriu que o carro era roubado e estava circulando com placas falsas de outro Tiggo com as mesmas características de marca e modelo.

A ocorrência do crime foi registrada na cidade do Rio de Janeiro, em 23/01/2021.

O passageiro do veículo, um homem de 54 anos, informou aos policiais que comprou o Tiggo há cerca de 8 meses na cidade de Teixeira de Freitas (BA). Informou ainda que pagou parte em dinheiro e outra parte mediante troca em dois veículos usados.

O homem foi detido, conduzido à Polícia Civil e poderá responder pelo crime de receptação (art. 180 CP) de veículo roubado.

A PRF alerta que ao adquirir um veículo seminovo é importante conhecer a procedência, realizar os trâmites de transferência de propriedade e duvidar sempre de ofertas muito vantajosas.