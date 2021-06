PRF recupera veículo furtado no estado de Minas Gerais

Destaque



Na manhã desta quarta-feira (30), mais um veículo com registro de roubo/furto foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na Bahia. Dessa vez, um Fiat/Uno, cor prata, com ocorrência de furto registrada no mês passado foi recuperado em Eunápolis (BA).

Equipe da PRF realizava fiscalizações no Km 720 da BR 101, quando por volta das 11h10 deu ordem de parada ao condutor do veículo. Ao realizar consultas aos sistemas, verificou-se divergências dos dados informados com as características presentes no veículo. Diante da situação, os policiais elevaram o nível de suspeição e partiram para uma vistoria minuciosa dos elementos identificadores do veículo, os quais apresentavam indícios de adulteração.

Após procedimento de vistoria e consultas aos sistemas de dados, os agentes verificaram se tratar, na realidade, de um veículo com declaração de furto registrada em maio/2021, em Betim (MG).

O motorista, de 49 anos, natural de Guaratinga/Ba, relatou aos policiais que havia pego o carro emprestado pela primeira vez na mão de um conhecido desta mesma cidade.

Diante dos fatos, foi constatado, a princípio, o crime de Receptação de Veículo – Art. 180 do Código Penal. O motorista e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis, para os procedimentos legais cabíveis.

