PRF recupera veículo roubado e abandonado na rodovia após acidente

Publicado em 18 de fev de 2022 e atualizado às 10:12

Os policias verificaram que os caracteres do carro estavam adulterados e descobriram que se tratava de um veículo roubado no ano de 2019, na cidade de Salvador.

Na tarde desta quarta-feira (16), por volta das 13h15min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para verificar a situação de um acidente ocorrido na altura do quilômetro 58 da BR 367, em Porto Seguro (BA).

Ao chegarem no local os policias verificaram que dois veículos se envolveram num acidente de trânsito. Porém constataram que os ocupantes do HYUNDAI/HB20S haviam abandonado o automóvel após a colisão.

O carro foi guinchado para o posto da PRF em Eunápolis para uma melhor avaliação. E ao procederem com a análise de identificação veicular do carro, os PRFs constataram que o HB20 era roubado e estava circulando com placas clonadas, conforme ocorrência registrada na cidade de Salvador (BA), em 13.08.2019.

Dada às circunstâncias, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA), para registro da recuperação e demais procedimentos.