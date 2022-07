PRF recupera veículo roubado na BR-101 em Itamaraju

Um automóvel utilitário modelo VW Saveiro CD Cross de cor branca e placa QRI-0D09, com ocorrência de roubo registrada em abril/2020, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no final da tarde de segunda-feira (11), em Itamaraju (BA).

Equipe da PRF realizava fiscalização ostensiva, quando abordou o carro com placas de Piúma (ES). O veículo era conduzido por um homem de 38 anos que reside no centro de Itamaraju.

Durante a vistoria no veículo, foram encontrados indícios de adulterações nos caracteres do carro.

Com técnicas de análise criminal em fraudes veiculares, os PRFs perceberam que o Uno ostentava placa e documento de outro automóvel de mesma marca e modelo.

Em seguida, o homem foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.

Um detalhe curioso é que o acusado identificado como Jobson Sampaio do Nascimento, havia sido abordado pela mesma unidade, no último dia 07 de julho com outro veículo que também possuía restrições.