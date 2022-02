PRF recupera veículo roubado na BR-101 em Itamaraju

Destaque



Publicado em 10 de fev de 2022 e atualizado às 20:15

O veículo havia sido roubado na noite anterior na cidade de São Mateus/ES.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia recuperou, na tarde de ontem (09), um veículo Chevrolet/Onix roubado na cidade de São Mateus/ES.

Os policiais, ao tomarem conhecimento do crime, realizaram rondas na BR 101, quando avistaram o veículo, no km 794, sendo dada ordem de parada, que não foi obedecida, empreendendo-se fuga, em alta velocidade, no sentido Itabela x Itamaraju.

Durante acompanhamento tático, o veículo adentrou em um matagal às margens da rodovia, e o condutor e o passageiro continuaram a fuga a pé pela vegetação.

Foi solicitado apoio à equipe CIPE Mata Atlântica, que compareceu ao local da ocorrência, sendo realizadas buscas, mas os indivíduos até o momento não foram localizados.

No interior do veículo foi encontrada uma garrucha de fabricação caseira, além de diversos documentos das vítimas.

Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de Roubo De Veículo.