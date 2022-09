PRF recupera veículo roubado na cidade de Porto Seguro

Um HB20 roubado, que circulava com seus elementos de identificação veiculares adulterados, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de ontem, em Porto Seguro (BA).

Equipe da PRF realizava fiscalização de trânsito no Km 24 da BR 367, quando abordou o automóvel. O veículo era conduzido por um homem de 31 anos.

Durante os procedimentos, foi constatado que o veículo apresentava indício de adulteração. Diante da situação, os policiais procederam a uma análise minuciosa e após o procedimento de vistoria e consultas aos sistemas de dados disponíveis, constataram que o veículo em questão havia restrição de roubo/furto na cidade de São Paulo, em agosto do ano passado.

Questionado, o homem afirmou que realizou a compra do veículo por 30 mil reais, após visualização do anúncio na internet.

Em seguida o veículo e seu condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local, para formalização dos procedimentos cabíveis.

A PRF alerta para que o comprador desconfie de negociações cujo valor seja atrativo demais, além de orientar a procura de um mecânico de confiança, para confrontar elementos de identificação constantes no documento com os presentes no veículo.