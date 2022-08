PRFs socorrem mulher em Teixeira de Freitas e promovem encontro com a família

Policiais rodoviários federais resgataram uma mulher que se encontrava em situação de risco às margens da rodovia, na altura do quilômetro 880 da BR 101, trecho do município de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia.

A ocorrência teve início na manhã desta sexta-feira (05), quando equipe da PRF visualizou uma mulher na ‘beira’ da pista. Ele estava com aparência cansada e muito fragilizada, com quadro aparente de confusão mental.

Percebendo o risco iminente de até um possível atropelamento, os policiais se aproximaram e a convenceram a sair da rodovia.

A mulher foi levada para o posto da PRF e foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os profissionais prestaram a assistência. Em seguida a equipe realizou diversos contatos até conseguir identificar a família da mulher.

Eles estavam preocupados, pois ela havia saído de casa e todos estavam à procura dela.

Após alta médica, ela voltou aos cuidados da sua família.

Todos ficaram extremamente gratos com a atitude da equipe de policiais e agradeceram os cuidados dispensados na condução do ocorrido.