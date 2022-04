Primavera Sound: saiba o preço dos ingressos e o início das vendas para festival que estreia em São Paulo

O festival espanhol Primavera Sound anunciou nesta quarta-feira, 20, a data para início das vendas e os valores dos ingressos de sua edição que acontece no Brasil neste ano. Os preços variam entre R$ 400 e R$ 1.720, com início das vendas previstas para o dia 27, mesma data onde a organização divulgará os artistas que se apresentarão. Na próxima terça-feira, será disponibilizado um lote exclusivo às cegas, com desconto promocional para fãs, mediante cadastro prévio no portal oficial do espetáculo. O Primavera Sound acontece em São Paulo, e terá uma programação mista. Do dia 31 de outubro ao dia 4 de novembro, acontece o “Primavera na Cidade”, onde atrações se apresentarão à parte em todas as regiões da capital paulista; nos dias 5 e 6 de novembro, o Distrito Anhembi abrigará as datas principais do evento. Os ingressos serão vendidos online pela empresa Eventim e presencialmente na bilheteria 5 do Estádio do Morumbi. Confira abaixo a tabela de preços:

Pré-venda (26/04):

Passaporte meia-entrada: R$ 600

Passaporte entrada solidária: R$ 700

Passaporte inteira: R$ 1.200

Venda geral do passaporte (27/04):

Lote 1: R$ 700 (meia-entrada), R$ 810 (meia solidária), R$ 1.400 (inteira)

Lote 2: R$ 800 (meia-entrada), R$ 920 (meia solidária), R$ 1.600 (inteira)

Lote 3: R$ 860 (meia-entrada), R$ 986 (meia solidária), R$ 1.720 (inteira)

Venda geral de ingressos por dia (27/04):