Primeira brasileira do Big Brother Estados Unidos é eliminada e perde 3 milhões

A primeira brasileira a entrar para o Big Brother dos Estados Unidos, Indy Santos, foi eliminada na noite desta quinta-feira (18), após ser indicada ao paredão pela segunda vez. O valor do prêmio era de 750 mil dólares, na cotação atual, R$ 3,8 milhões de reais.

Ela foi indicada pelo líder Taylor e recebeu sete votos para sair do programa. Na versão americana, o público não participa das eliminações como no Brasil, apenas os participantes dentro do reality show podem votar. De acordo com Indy, ela foi vítima de um complô dentro da casa.

Ela vai ficar confinada até 25 de setembro, quando acontece a grande final, porque ela estará integrando a Casa do Júri, um subgrupo de eliminados responsáveis por escolher o vencedor do programa.