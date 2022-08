Primeiro caso de varíola dos macacos em cães no Brasil é identificado em Minas

Foi identificada a presença da varíola dos macacosem um animal no Brasil. O caso foi confirmado em um cachorro, nessa terça-feira, 23, no estado de Minas. Até o momento, não havia evidência documentada de transmissão da doença do ser humano para animais ou de animais para o ser humano no Brasil.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o caso foi detectado no município de Juiz de Fora. De acordo com o portal Terra, a pasta teria informado que o animal é um filhote de cinco meses, que teria contraído a doença de seu tutor.

O dono do cãozinho teve os primeiros sintomas da doença em 3 de agosto. Ele procurou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Juiz de Fora no dia 8 de agosto. Lá, foi coletada a amostra de lesão, que deu resultado positivo para a doença.

Atualmente, existem dois relatos no mundo da transmissão da varíola dos macacos entre humanos e animais: nos EUA e França. O potencial de transmissão de humano para animal ainda está sendo estudado.

Medidas sanitárias

De acordo com relatório da Regional de Saúde, o paciente e o cão estão isolados em domicílio e passam bem. A única outra pessoa que mantém contato domiciliar com o paciente continua assintomática e segue em monitoramento.

Como orientação, o paciente deve manter o animal em isolamento e adotar medidas sanitárias para a rotina de alimentação do cão e de higienização do local. Nesses momentos, deve-se utilizar máscara, blusa de manga comprida e calça para proteção da pele. Além disso, é necessária a desinfecção da área com água sanitária.