Primeiro leilão de energia do ano resulta em 29 contratos

O primeiro leilão do ano para contratação de novos volumes de energia foi realizado, nesta sexta-feira, e resultou em 29 contratos para captar geração de 29 usinas, entre hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa espalhadas por 11 estados do país.

O preço médio do megawatts-hora negociado no leilão ficou em R$ 258, com um deságio médio entre os contratos de 9% em relação ao preço máximo determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel.

Segundo a instituição, com essa diferença, deve-se pagar R$ 1 bilhão a menos pela energia contratada, evitando um aumento tarifário de meio ponto percentual na conta.

Questionado sobre o valor do deságio abaixo da média dos últimos leilões, o gerente da Aneel, André Patrus, argumentou que o importante é que a demanda das distribuidoras por mais energia foi atendida.

Foram contratados quase 950 megawatts de potência que devem entrar no sistema nacional apenas a partir de 2026.

O montante contratado hoje/nessa sexta-feira representa 0,5% do total da energia prevista para ser gerada no Brasil este ano.

As distribuidoras vencedoras do leilão foram a Cemig, a Coelba e a Light.

A expectativa da Aneel é que a nova energia gere investimentos em torno de R$ 7 bilhões até 2045.

