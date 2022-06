Primeiro teaser da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx apresenta Flora

Ela chegou! Depois de muitos pedidos, as fãs de Winx finalmente poderão conferir a fada Flora na live-action Fate: A Saga Winx. Nesta segunda-feira (6/6), a Netflix liberou o primeiro teaser da segunda temporada da série, que apresenta uma cena entre a aguardada personagem em um encontro com Terra, interpretada pela Eliot Salt.

A prévia introduz Paulina Chávez como Flora na trama das fadas e já mostra um pouco de seus poderes com a natureza. Na trama, ela é prima de Terra, outra fada com poderes que dominam a flora natural. Desde a primeira temporada, as fãs da série pedem a personagem, que faz parte do grupo principal na animação original.

