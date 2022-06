Primo diz que Wanessa assumiu namoro com Dado Dolabella para a família

A cantora Wanessa Camargo, 39 anos, assumiu o relacionamento com o ator Dado Dolabella, 41 anos, para toda a família. A informação foi confirmada pelo primo da artista, durante participação no podcast “A Hora da Venenosa”, na Record TV Goiás.

“Todo mundo sabe que eles estão juntos”, confirmou Nathan Camargo, que convidou o novo casal para seu casamento. Ainda de acordo com o primo de Wanessa, eles não compareceram à cerimônia, mas todos familiares sabem do romance.

Wanessa Camargo anunciou o fim do casamento com Marcus Buaiz, 42 anos, em maio. Em um comunicado, eles falaram que o fim do relacionamento de 17 anos foi uma decisão tomada pelos dois, de maneira pacífica. Wanessa e Buaiz têm dois filhos juntos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7.

Segundo o colunista Leo Dias, Wanessa e Dado se reaproximaram na Páscoa, quando a cantora fez uma viagem junto com amigos à Chapada dos Veadeiros.

Dado e Wanessa já viveram um romance nos anos 2000. Eles começaram a namorar depois da gravação do clipe de “O Amor Não Deixa”. Na época, o pai da cantora, Zezé Di Camargo, não aprovava o relacionamento e falou publicamente sobre o caso. Eles terminaram e reataram algumas vezes, mas foi em 2004 que o romance chegou ao fim.