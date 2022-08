Principais campeonatos europeus se iniciam: veja as contratações dos times

Alguns dos principais campeonatos europeus começam neste fim de semana. O pontapé inicial conta com a primeira partida das Ligas Alemã, Francesa, Inglesa e Portuguesa nesta sexta-feira (5/8). Antes da bola rolar, os clubes se movimentaram no mercado de transferências. Veja na galeria abaixo as contratações dos maiores clubes do continente.

O Campeonato Inglês se inicia com o clássico de Londres entre Crystal Palace e Arsenal. O jogo deve ficar marcado pela estreia do brasileiro Gabriel Jesus pelos Gunners. Na Alemanha, Sadio Mané deve fazer seu primeiro jogo na Bundesliga nesta sexta-feira (5/8), quando o Bayern de Munique enfrenta o Eintracht Frankfurt.

Já no Campeonato Francês, Lyon e Ajaccio protagonizarão a rodada inicial, enquanto, em Portugal, Benfica e Arouca entram em campo para iniciar o torneio nacional.

Já os torneios na Espanha e Itália começarão apenas na próxima semana. Portanto, a estreia de Robert Lewandowski pelo Barcelona em jogos oficiais só ocorrerá no sábado da próxima semana (13/8), contra a Real Sociedad, na primeira rodada de La Liga.

O mesmo vale para Ángel Di María. O argentino deixou o PSG e foi para a Juventus, equipe que estreia somente em 15 de agosto, frente ao Sassuolo.