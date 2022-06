Príncipe Charles faz homenagem à rainha Elizabeth: “Você é nossa mãe”

O príncipe Charles prestou uma homenagem comovente à rainha Elizabeth II em discurso na noite deste sábado (4/6), durante as comemorações do Jubileu de Platina. O próximo na linha de sucessão ao trono britânico abriu o coração no pronunciamento para celebrar os 70 anos da soberana.

Ao dirigir-se à monarca mais longeva do Reino Unido como “sua majestade, mamãe”, o príncipe de Gales agradeceu à rainha por estar com os britânicos “durante tempos difíceis”.

“Você nos conheceu e conversou conosco. Você ri e chora conosco e, mais importante, você sempre esteve lá por nós. A magnitude da celebração desta noite — e a manifestação de afeto durante todo este fim de semana do Jubileu — é nossa maneira de agradecer. De sua família, do país, da Commonwealth, na verdade, do mundo inteiro”.

Charles continuou o pronunciamento se dirigindo aos anos que Elizabeth II dedicou à função de soberana.

“Em nome de todos nós, eu queria prestar minha própria homenagem à sua vida de serviço altruísta. Sua família agora abrange quatro gerações. Você é nosso chefe de Estado. E você também é nossa mãe”.

O futuro rei da Inglaterra também citou a perda do pai, príncipe Philip, que faleceu em abril do ano passado. “Tenho certeza de que ele está aqui em espírito”, frisou. “Meu pai teria gostado do show e se juntado a nós de todo o coração para celebrar tudo o que você continua a fazer por seu país e seu povo”.



Britânicos vivem redenção com feriadão do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II-01 Primeiro dia do Jubileu de Platina de Elizabeth II, festa em celebração aos 70 anos de reinado da monarca

Chris Jackson/Getty Images

Britânicos vivem redenção com feriadão do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II-01 Príncipe George, príncipe Louis e princesa Charlotte na procissão de carruagens no Trooping the Color durante o Jubileu de Platina da rainha

Foto de Karwai Tang /WireImage/Getty

Rainha Elizabeth II, Príncipe Louis de Cambridge e Catherine, Duquesa de Cambridge durante Trooping The Colour, o desfile anual de aniversário da Rainha, em 02 de junho de 2022 em Londres, Inglaterra. Queen’s Birthday Parade, é uma cerimônia militar realizada por regimentos do exército britânico que ocorre desde meados do século XVII. Ele marca o aniversário oficial do Soberano Britânico. Este ano, de 2 a 5 de junho de 2022, há a celebração adicional do Jubileu de Platina de Elizabeth II no Reino Unido e na Commonwealth para marcar o 70º aniversário de sua ascensão ao trono em 6 de fevereiro de 1952 Membros da realeza britânica na varanda principal do Palácio de Buckingham

Samir Hussein /WireImage/Getty

Britânicos vivem redenção com feriadão do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II-01 Rainha Elizabeth abandona comemorações do Jubileu: “desconfortável”

Chris Jackson/Getty Images

Britânicos vivem redenção com feriadão do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II-01 Membros da realeza britânica na varanda principal do Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (2/6)

Neil Mockford /GC Imagens

Britânicos vivem redenção com feriadão do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II-01 Rainha Elizabeth II sorri na varanda do Palácio de Buckingham durante o desfile Trooping the Colour

Chris Jackson – WPA Pool/Getty Imagens

Príncipe Louis de Cambridge. faz uma careta enquanto assiste a passagem aérea da RAF com Catherine, Duquesa de Cambridge e Princesa Charlotte de Cambridge da varanda do Palácio de Buckingham Cheio de caras e bocas, o pequeno roubou os holofotes do evento

Chris Jackson/Getty Images

Príncipe Louis de Cambridge. faz uma careta enquanto assiste a passagem aérea da RAF com Catherine, Duquesa de Cambridge e Princesa Charlotte de Cambridge da varanda do Palácio de Buckingham Príncipe Louis protegendo as orelhas enquanto assiste ao desfile aéreo da RAF ao lado de Elizabeth II, Kate Middleton e Charlotte nesta quinta-feira (2/6) em Londres, na Inglaterra

Chris Jackson/Getty Images

Herdeiros da Coroa

O discurso de Charles sucedeu a fala do filho mais velho, William, duque de Cambridge. Os dois são conhecidos pelo apreço pelas pautas ligadas ao meio ambiente, tema que permeou o discurso do herdeiro na abertura da comemoração.

“Enquanto nenhuma avó gosta de falar sobre a própria idade, a minha avó está viva há quase um século”, disse ele. “Hoje, em 2022 – enquanto a rainha celebra seu Jubileu de Platina – a necessidade premente de proteger e restaurar nosso planeta nunca foi tão urgente”.

O duque finalizou dizendo que permanece “otimista” quanto ao futuro e defendeu que o fim de semana de comemorações das sete décadas da monarca no trono foi motivo de grande “alegria” para os britânicos.

Momento histórico

As festividades do Jubileu de Platina, em homenagem aos 70 anos da rainha Elizabeth II como chefe da Coroa britânica, marcaram a história do Reino Unido. Os quatro dias de festa incluem feriado para os súditos, desfiles, shows e cerimônias especiais.

Ela é a monarca mais velha em exercício e, após quebrar o recorde de longevidade no trono britânico, segue rumo a uma nova posição no ranking: a do reinado mais longo da história, ocupada por Luís 14, da França, que ficou por 72 anos e 110 dias no poder.

Entre os eventos da emblemática comemoração, estão o Trooping the Colour, tradicional desfile militar da realeza; uma missa e diversos shows. De tão especial, o período é de feriado no país europeu. Ingleses poderão gritar a plenos pulmões “Deus, salve a rainha” em quatro dias de folia.

