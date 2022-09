Prisão de José Dumont faz MP retomar investigação envolvendo estupro de vulnerável

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) decidiu retomar as investigações de uma denúncia de estupro de vulnerável feita contra o ator José Dumont em meados de 2013. Isso porque, na última quinta-feira, 15, o artista de 72 anos foi preso após a Polícia Civil cumprir mandados de busca e apreensão e encontrar no celular e no computador pessoal do ator conteúdos de pornografia infantil. Em nota enviada à Jovem Pan nesta terça-feira, 20, o MPPB informou que existe “um processo tramitando na Paraíba a partir de um inquérito policial” envolvendo o artista. “A denúncia de que ele recebia menores de idade em seu apartamento teria sido feita por uma vizinha do ator ao MPF [Ministério Público Federal], que remeteu ao MPPB. À época, a Promotoria de Justiça de Cabedelo tomou as medidas necessárias, requisitando a abertura do inquérito, mas na investigação não foram achados elementos suficientes para denunciar o acusado à Justiça”, explicou o MPPB. Após ser requerida a retomada das investigações, o caso retornou à delegacia de origem para que a polícia adote novas providências. Ainda de acordo com o MPPB, na época, “a falta de identificação e localização dos menores de idade foi um dos motivos que inviabilizou a denúncia”. Com a retomada das investigações, José será interrogado e outras medidas, que não foram especificadas, serão tomadas para apurar os fatos.