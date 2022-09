Prisão de José Dumont por pornografia infantil choca famosos: ‘Chorando sem parar’

A prisão do ator José Dumont sob acusação de armazenar no celular e no computador conteúdos com pornografia infantil chocou a classe artística. O artista de 72 anos foi detido em flagrante na última quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Como consequência, a Globo cortou o artista da novela “Todas as Flores”, do Globoplay, e o festival de cinema Cinefantasy cancelou a homenagem que faria ao veterano ator. A atriz Alice Wegmann, que já contracenou com Dumont, falou sobre o assunto nesta sexta-feira, 16, nas redes sociais. “É um choque quando alguém que a gente admira é acusado de um crime absurdo. Um sonho perdido, uma desilusão. Não posso deixar de me posicionar, trabalhei com o Zé, que foi um ótimo ator no set de ‘Onde Nascem os Fortes’, mas ler o que lemos ontem e hoje deixa qualquer um fora do eixo, desapontada e preocupada com o fato de que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente”, escreveu a atriz. “Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento. A educação sexual nas escolas é de extrema importância porque ajuda a evitar esse tipo de coisa, crianças e adolescentes encontram uma rede para denunciar esses crimes com mais facilidade. Mães, pais, estejam atentos. Adultos, denunciem. Não há mais espaço para isso no mundo. Não passarão.”

Nos comentários da publicação feita por Alice no Instagram, outros artistas se manifestaram sobre o caso. “Estou absolutamente chocada desde ontem. Nem consegui dormir direito. Zé sempre foi um querido, um ator espetacular, um colega maravilhoso de convivência nas muitas vezes que trabalhamos juntos. Foi um terrível choque. Jamais passou pela minha cabeça, em nenhum momento, que ele pudesse praticar esses atos. Nunca em tempo algum eu consegui enxergar qualquer desvio de conduta. Isso é que na verdade mais me chocou de toda essa história. O fato de que realmente, podemos conviver com as maiores patologias ao nosso lado sem nos darmos conta. Muito triste, realmente, uma vida jogada fora sem que tivesse buscado um tratamento”, declarou a atriz Lúcia Veríssimo. “Muito triste”, disse a atriz Lucy Alves. “Muito chocante e revoltante”, comentou a atriz Malu Galli. “Também estou em choque”, afirmou a atriz Alexandra Richter. “Eu estou arrasada… chorando sem parar… que dia difícil! É devastadora a decepção e é ainda mais devastadora a constatação de que o perigo está por toda parte. É muito profunda a mudança que precisamos fazer no pensamento e no comportamento da nossa sociedade. Mas vamos conseguir! Não passarão”, enfatizou a atriz Mariana Xavier.