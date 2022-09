Priscila Alcântara nega romance com cantor famoso: ‘Estou feliz solteira’

Priscilla Alcântara foi uma das atrações no domingo (11) no Rock in Rio e, com isso, vieram os questionamentos com relação ao seu affair com Vitor Kley. Em entrevista ao ex-BBB, Rodrigo Mussi, a cantora afirmou que não está rolando nada no momento.

+ Quem fica com herança da Rainha Elizabeth II? Fortuna acumula valor inacreditável

Nos bastidores, o influencer tentou arrancar uma confissão de Priscilla, mas ela foi rápida demais. “Estou solteira e muito feliz. Quando eu tiver alguma coisa pra contar, eu vou contar pra vocês. Então acalmem o coração de vocês”, reforçou.

Vale lembrar que os rumores da relação dos artistas começou quando ambos estavam participando de um programa de auditório na Rede Globo e Vitor deixou escapar uma frase que poderia ser um tanto quanto comprometedora. Porém, parece que se rolou algo, não está mais acontecendo.

Priscilla Alcântara nega romance com Vitor Kley (Foto: Gabriela Schmutz / Divulgação)

Priscilla Alcântara é acusada de homofobia nas redes sociais No último dia 28 de agosto, Pricilla Alcântara foi acusada de cometer homofobia por uma usuária do Twitter. A internauta afirma que a cantora fez o ato durante a apresentação o TVZ ao vivo, exibido pelo canal pago Multishow.

Na hora, Priscilla estava cantando a música ‘Born This Way’ de Lady Gaga. Na letra, a cantora internacional faz uma homenagem ao público LGBTQIA+ e fala sobre aceitação de quem você é. A lyric diz: “no matter gay, straight or bi’ / lesbian / transgender life” (tradução: não importa se você é gay, hétero, bi, lésbica ou transgênero).

“Fui até no YouTube pra ver se ela cantou o ‘no matter gay straight or bi lesbian transgender survive’ e é claro que não cantou”, declarou um dos usuários da rede social. Já outro mostrou apoio a artista e afirmou: “Eu acho que ela não sabe cantar rápido em inglês. Ela já errou inúmeras vezes outras letras, ou perdeu o fôlego e improvisou. Essa é uma acusação que precisa de mais contexto pra ser constatada”.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Bake Off Brasil: Morre, aos 27 anos, vice campeão da 7ª temporada do reality

+ Instagram da família real britânica comete gafe e seguidores ficam revoltados: ‘Bizarro’

+ Eita! Manoel Soares é acusado de assédio moral e Globo rebate declarações polêmicas